Gaspésie: trois Montréalais arrêtés à Chandler pour fraudes avec cartes bancaires

CHANDLER, Qc — Trois résidents de la région de Montréal ont été arrêtés vendredi dernier en Gaspésie par des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) en flagrant délit de fraude en matière de carte de service bancaire.

Amir Boudiaf, 19 ans, Gevorg Davtyan, 32 ans, et Serge Lévesque, 22 ans, ont été arrêtés à bord d’une automobile à Chandler et ont comparu une première fois au tribunal au Palais de justice de Percé pour faire face à divers chefs d’accusation en matière de vol, de fraude et de bris de probation. Ils ont été maintenus en détention en attendant la suite des procédures entreprises contre eux.

La Sûreté du Québec explique que dans leur stratagème, un premier suspect contactait une victime par téléphone alors que le numéro indiqué sur son afficheur était celui d’une institution financière connue. Il l’informait d’une transaction douteuse qui aurait été effectuée avec sa carte de débit ou de crédit.

Même si la victime assurait qu’elle n’avait pas effectué la transaction, le suspect lui précisait qu’il allait tout de même s’occuper de bloquer sa carte pour lui en faire émettre une nouvelle.

Le suspect l’informait alors qu’un employé de l’institution financière viendrait récupérer sa carte de guichet et sa carte de crédit à son domicile en plus de lui demander de confirmer son numéro d’identification personnel (NIP).

Par la suite, les suspects ont effectué de nombreux retraits dans le compte bancaire de la victime ou effectué plusieurs transactions.

La Sûreté du Québec affirme que plusieurs cas du genre ont été signalés dans l’est du Québec au cours des dernières semaines, mais aussi dans d’autres régions. Elle invite les gens à la vigilance.