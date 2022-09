Gaspillage, pétrolières et cachotteries au menu du 23e jour de la campagne électorale

MONTRÉAL — Avec encore deux semaines à faire à la campagne électorale au Québec, les partis continuent de dévoiler leurs engagements pour affronter divers enjeux. Lundi, on a eu droit à un éventail de promesses allant de la lutte au gaspillage alimentaire à la taxation des pétrolières en plus d’assister à l’acharnement d’un chef dans le dossier du troisième lien routier transfluvial à Québec.

QS veut éviter le gaspillage

Québec solidaire veut réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2030 en interdisant aux grandes entreprises de jeter les invendus comestibles.

Un projet de loi en ce sens serait déposé pour forcer les entreprises du milieu de l’alimentation à rediriger la nourriture invendue vers des organismes pouvant en faire la redistribution ou la revalorisation.

Cette mesure viserait les entreprises dont le chiffre d’affaires atteint 100 millions $ ainsi que les institutions publiques.

Le PQ vise les pétrolières

Selon le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, l’aide du gouvernement pour combattre l’inflation a abouti «dans les poches des pétrolières», avec la hausse du prix de l’essence.

En réaction, le PQ propose d’imposer une taxe de 25 % sur les «surprofits» des pétrolières. De passage à Sept-Îles, M. St-Pierre Plamondon a expliqué que les dix plus grandes pétrolières avaient encaissé, entre octobre 2021 et mars 2022, des profits supérieurs de 10,8 milliards $ à leur meilleure performance sur six mois depuis dix ans.

Après avoir ajusté ces chiffres au poids du Québec, le PQ estime pouvoir encaisser un milliard de dollars grâce à cette taxe.

Anglade est là pour rester

Dans le camp libéral, la cheffe Dominique Anglade a insisté sur le fait qu’elle est là pour rester et qu’elle n’a aucune intention de céder sa place si les résultats du scrutin sont défavorables au PLQ.

Avec deux autres semaines de campagne devant elle et un autre débat télévisé, Mme Anglade dit être optimiste de conquérir une partie de l’électorat «qui se questionne». Elle a soutenu que sous sa gouverne, le Parti libéral du Québec se situe au centre gauche du spectre politique.

Duhaime s’acharne sur le troisième lien

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a poursuivi sa croisade pour obtenir les documents sur lesquels le gouvernement caquiste s’est appuyé dans sa réflexion concernant la construction d’un troisième lien routier entre Québec et sa rive sud.

Il a une fois de plus exhorté le premier ministre sortant et chef de la CAQ, François Legault, à rendre publiques toutes les études liées au projet avant le scrutin du 3 octobre. M. Duhaime a également déposé une demande d’accès à l’information au ministère des Transports en exigeant une réponse urgente malgré les longs délais associés à une telle requête.