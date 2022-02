Gatineau: aide demandée au public pour localiser un homme disparu depuis une semaine

GATINEAU, Qc — La police demande l’aide de la population pour localiser un homme de Gatineau qui n’a pas donné signe de vie à ses proches depuis une semaine.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) précise que Jamie Brennan, qui est âgé de 41 ans, a disparu le 11 février dernier et qu’il y a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Jamie Brennan mesure environ 1,65 mètre et pèse à peu près 73 kilogrammes. Il a les cheveux châtains courts et affiche des cicatrices au front et aux joues.

La police croit qu’il pourrait se déplacer à pied à Gatineau, à Ottawa ou dans les municipalités des environs et rien n’exclut qu’il puisse se trouver ailleurs au Québec ou en Ontario, y compris dans un centre d’hébergement temporaire.

Le SPVG poursuit ses démarches sur le terrain pour tenter de localiser M. Brennan et demande à la population de communiquer avec la police si elle l’aperçoit.