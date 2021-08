Gatineau: appel au public pour des informations sur un meurtre commis en août 2011

La police de Gatineau a déployé lundi, jusqu’en milieu de soirée, un poste de commandement dans un stationnement du boulevard de la Cité-des-Jeunes, dans le secteur Hull, dans l’espoir de recueillir de nouvelles informations sur le meurtre de Valérie Leblanc, dont le cadavre a été retrouvé dix ans plus tôt, le 23 août 2011. La jeune femme de 18 ans a été trouvée morte dans un secteur boisé situé derrière le campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais. Son corps portait de multiples marques de violence et de brûlures. Il a été déterminé hors de tout doute que son décès a été causé par un traumatisme crânien produit à l’aide d’un objet contondant. Depuis sa mort, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a reçu et traité près de 2200 informations en provenance du public. Les enquêteurs ont rencontré plusieurs centaines de personnes. La police signale que les personnes qui n’ont pas été en mesure de se déplacer au poste de commandement peuvent transmettre des informations de façon confidentielle au SPVG. Les enquêteurs affirment que chaque information, même anodine, pourrait servir à l’enquête et permettre d’explorer de nouvelles pistes. Une récompense pouvant atteindre 10 000 $ est de nouveau offerte par Jeunesse au Soleil à toute personne qui fournirait une information menant à l’arrestation et la condamnation de la ou des personnes responsables de cet assassinat.