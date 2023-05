Gatineau: début d’une décrue des eaux de 30 à 40 centimètres en quatre jours

GATINEAU, Qc — Les niveaux d’eau devraient descendre de 30 à 40 centimètres d’ici à samedi dans la région de Gatineau selon les autorités municipales qui citent les prévisions de la Commission de planification et de régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO).

La Ville de Gatineau a fait savoir en fin de journée, mardi, que les restrictions sur certaines rues qui étaient sous surveillance ou en circulation locale ont commencé à être levées. Le service de traversier sur la rivière des Outaouais entre Masson, au Québec, et Cumberland, à l’est d’Ottawa, a été rouvert pour les véhicules de six roues et moins.

Les autorités municipales préviennent toutefois que même si les niveaux d’eau diminuent, plusieurs rues pourraient demeurer fermées ou n’être ouvertes qu’à la circulation locale à cause du temps qu’il faudra pour les remettre en état.

En fin de journée mardi, 769 personnes étaient inscrites au registre de la Ville de Gatineau. Parmi ces sinistrés, 138 personnes, dont 64 ménages, étaient prises en charge par la Société canadienne de la Croix-Rouge et hébergées à l’hôtel.

Une soirée d’information pour les sinistrés aura lieu ce jeudi de 18h30 à 21h00 au centre sportif de Gatineau, sur le boulevard de la Gappe. Cette séance du ministère de la Sécurité publique (MSP) sera notamment consacrée au programme d’aide financière et au soutien des sinistrés dans leurs démarches de rétablissement.