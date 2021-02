Gatineau désigne un nouveau district électoral en hommage à la communauté anishinabeg

GATINEAU, Qc — La Ville de Gatineau annonce l’adoption par le conseil municipal du toponyme Mitigomijokan pour désigner un nouveau district électoral, afin de rendre hommage à la culture et à la langue des premiers occupants de son territoire.

Ce nom, qui en langue anishnabeg signifie «le lieu du chêne», désignera le district numéro cinq qui chevauche les secteurs de Hull et d’Aylmer. Le toponyme a été choisi en consultation avec la communauté anishinabeg de Kitigan Zibi.

La Ville explique que le nom Mitigomijokan est un clin d’oeil au toponyme Deschênes, qui désigne le district de l’ancienne ville duquel est principalement issu le nouveau district. La Ville souhaite ainsi rendre hommage au patrimoine autochtone passé et présent sur le territoire de Gatineau et cherche à inscrire ce geste toponymique dans la démarche de réconciliation avec les peuples autochtones.

La présidente du Comité de toponymie et conseillère du district de Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau, signale que la Ville est à développer sa relation avec la communauté de Kitigan Zibi et son nouveau chef pour faire une plus grande place aux Premières Nations dans la toponymie de la ville.