Gatineau: deux sexagénaires ont péri dans un incendie de résidence

GATINEAU, Qc — Deux personnes ont perdu la vie dans l’incendie d’une maison unifamiliale située à Gatineau.

Les corps inanimés d’un homme âgé de 60 ans et d’une femme de 61 ans ont été trouvés en fin d’après-midi, jeudi, dans une petite maison située dans le district du Lac-Beauchamp, dans l’est de la ville.

Le décès des deux malheureux est survenu plusieurs heures plus tard, en centre hospitalier.

Le Service des incendies de Gatineau a transféré l’enquête au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

La police enquête toujours pour déterminer les causes et les circonstances des décès et de l’incendie. L’hypothèse selon laquelle le sinistre serait de nature accidentelle semble la plus plausible pour le moment.