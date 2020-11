Gatineau: la toponymie honore l’ex-député Jean Alfred en désignant une rue à son nom

GATINEAU, Qc — La Ville de Gatineau adopte le nom Jean-Alfred pour désigner la nouvelle rue collectrice du projet Coeur de la Cité, dans le secteur de Gatineau.

Les autorités municipales veulent ainsi rendre hommage à Jean Alfred, un homme politique ayant eu une influence jugée considérable dans la région.

Jean Alfred, qui est né en Haïti en 1940, est mort en 2015 à Gatineau à l’âge de 75 ans.

L’enseignant de formation a fait son entrée en politique en étant conseiller municipal à la Ville de Gatineau en 1975 et 1976. Il a ensuite été député du Parti québécois (PQ) pour la circonscription de Papineau de 1976 à 1980.

M. Alfred a été le premier Noir à avoir été élu à l’Assemblée nationale du Québec.

La Ville de Gatineau salue son rôle dans la construction de l’hôpital et de l’aéroport de Gatineau ainsi que dans l’aménagement de l’autoroute 50. Il a également oeuvré aux dossiers des infrastructures routières locales, de l’école d’Angers et des logements sociaux à Gatineau et à Buckingham.

Le pont qui franchit la rivière de la Petite Nation entre Lochaber et Plaisance a été nommé en son honneur en février 2019 par la Commission de toponymie du Québec.

Les autorités municipales assurent que le toponyme Jean-Alfred est conforme aux critères d’analyse de la Ville de Gatineau. Toute dénomination de rues, de parcs et de places publiques relevant de la Ville doit recevoir l’aval de la Commission de toponymie du Québec.