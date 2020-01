Gatineau: les bénéficiaires du Gîte Ami ravagé par le feu ont été hébergés

GATINEAU, Qc — La Ville de Gatineau annonce qu’elle a ouvert mercredi soir le centre communautaire Fontaine pour héberger provisoirement les bénéficiaires du Gîte Ami qui avait été ravagé par un incendie la veille, tard en soirée.

Le centre communautaire Fontaine est situé sur la rue Charlevoix, dans le secteur de Hull. Ce sont les employés du Gîte Ami qui en assurent les opérations avec l’aide d’intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSO).

Jeudi, du porte-à-porte est effectué dans le voisinage du centre communautaire Fontaine pour aviser les résidents de la situation temporaire. La Ville promet une surveillance policière plus fréquente dans le voisinage.

L’incendie au Gîte Ami a pris son origine vers 22h30 à l’extérieur près du bâtiment et s’est ensuite propagé à l’intérieur. Les employés et les bénéficiaires ont dû être évacués et les résidents ont rapidement été relocalisés à la Soupe Populaire de Hull pour la première nuit.

Le Gîte Ami, qui est situé sur la rue Morin dans le secteur Hull, se définit comme étant un centre d’hébergement temporaire communautaire œuvrant auprès de personnes confrontées à des difficultés liées à l’exclusion sociale et à l’itinérance. En partenariat avec des organismes du milieu, il dispense ses services en favorisant l’intégration sociale.

La direction sollicite des dons en argent de la population pour l’aider à surmonter l’épreuve causée par l’incendie.