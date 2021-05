Gatineau: nouveau contrat de travail jusqu’en décembre 2025 pour les 451 policiers

GATINEAU, Qc — La Ville de Gatineau et le syndicat représentant ses 451 policiers ont signé jeudi une nouvelle convention collective qui sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.

La nouvelle convention collective prévoit principalement une augmentation salariale de 2 % par année pour les policiers.

Elle contient aussi une augmentation de certaines primes et de certains bonis, la modernisation du régime d’assurances collectives, un nouveau plan de patrouille prévoyant un déploiement des policiers en fonction de la charge de travail sans ajout d’effectifs, une refonte majeure des processus de mutation et de promotion et la révision des outils de sélection visant à recruter les candidats les plus qualifiés.

Le contrat de travail précédent avait pris fin il y a près d’un an et demi, le 31 décembre 2019. Depuis cette date, le processus de négociation a été interrompu temporairement à cause de la pandémie de COVID-19.