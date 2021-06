Gatineau: toilettes et vestiaires universels dans deux chalets de service de piscines

GATINEAU, Qc — La Ville de Gatineau propose d’expérimenter l’aménagement de toilettes et de vestiaires universels dans deux chalets de service de piscines extérieures, estimant que de telles infrastructures sont propices à ce type d’aménagement.

La Ville explique qu’elle souhaite ainsi contribuer à diminuer la discrimination et à augmenter la participation des personnes de toutes identités de genre aux activités municipales.

Le projet sera déposé lors d’une prochaine séance du conseil municipal, pour adoption.

Selon les autorités municipales de Gatineau, les toilettes et les vestiaires universels facilitent l’accompagnement de personnes ayant des besoins particuliers, peu importe leur âge ou leur genre, de même que la surveillance lors de sorties collectives, comme celles de groupes scolaires ou de camps de jour.

Ces toilettes peuvent aussi faciliter l’aménagement, le fonctionnement et la surveillance, notamment parce que tous les employés y ont accès, peu importe leur genre.

La Ville de Gatineau s’engage à mettre en place un plan de communication et des activités de sensibilisation et d’éducation.

Le président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la Ville, Martin Lajeunesse, signale que depuis une dizaine d’années, des toilettes universelles sont utilisées dans plusieurs écoles et universités canadiennes et américaines comme mesures antidiscriminatoires envers les personnes transgenres.

La Ville réalisera un bilan de la première année d’aménagement de tels services et recueillera les commentaires des personnes qui les utiliseront afin d’en vérifier la pertinence.