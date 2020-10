Gatineaulance un projet pilote d’un an pour la récupération de la styromousse

GATINEAU, Qc — La Ville de Gatineau lance à compter de ce vendredi un projet pilote d’une durée d’un an qui vise la récupération de la styromousse.

La population peut maintenant apporter la styromousse aux deux écocentres de Gatineau. Après avoir été récupérée, elle servira notamment à la fabrication de mobilier urbain en béton allégé et d’isolant par injection pour les sous-sols et les murs.

La styromousse est une matière très volumineuse. Les autorités municipales affirment qu’une tonne prend autant d’espace que 34 tonnes d’ordures ménagères dans un site d’enfouissement.

Trois types de styromousse sont acceptés dans les écocentres: les panneaux isolants pour les bâtiments, les emballages de protection pour les appareils électroniques et ménagers de même que les contenants alimentaires tels les barquettes pour la viande et les légumes et les verres à café.

La styromousse doit être bien lavée et triée avant d’être apportée aux écocentres.