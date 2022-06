Gel sur les armes de poing: le Bloc veut des changements réglementaires plus rapides

OTTAWA — Le Bloc québécois propose un processus réglementaire accéléré pour que le gel national sur la vente, le transfert et l’importation des armes de poing entre en vigueur dans les plus brefs délais.

Cette idée mentionnée mardi par le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, nécessite un consentement unanime entre partis.

En temps normal, 30 jours de séance parlementaire doivent s’écouler pour que des changements réglementaires tels que ceux pour le gel national proposé par les libéraux de Justin Trudeau s’appliquent, a récemment indiqué à La Presse Canadienne le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Ce dernier a soumis, au début de la semaine dernière, des changements réglementaires relatifs à son projet de loi C-21, mais le temps nécessaire pour leur adoption ne prendra fin qu’à la fin septembre en raison de la pause estivale des travaux parlementaires.

«On demande donc à la Chambre de considérer la réduction du délai de 30 jours parce que, par choix unanime, on peut (…) réduire ça à 10 jours de telle sorte qu’on puisse mettre le moratoire en place de façon immédiate», a dit M. Blanchet avant de se rendre à la période des questions.

Il a dit vouloir ainsi freiner la ruée actuelle de tireurs sportifs qui achètent de nouvelles armes de poing, tel que rapporté par La Presse Canadienne.

«Il y a une augmentation du nombre d’armes à feu qui vont être en circulation (…) plutôt qu’une diminution pendant des mois par des gens qui ont déjà les permis que ça commande pour pouvoir les acheter», a déploré M. Blanchet.

Il a dit que son parti procéderait à des discussions auprès des autres formations politiques afin de les convaincre d’aller de l’avant. Questionné à savoir si les conservateurs étaient, à sa connaissance, ouverts à l’idée, il a répondu qu’il le souhaitait «parce que ça reste un enjeu de sécurité».

Le Bloc québécois souhaite qu’une telle entente, si elle est conclue, comprenne des dispositions pour mettre en place un programme de rachat des armes de poing, une proposition déjà évoquée la semaine dernière.

Plus tôt mardi, le leader en Chambre du gouvernement, Mark Holland, a dit discuter avec les bloquistes et les néo-démocrates pour permettre une adoption rapide du projet de loi C-21.

Il a accusé les conservateurs de procéder à de l’obstruction pour retarder le début du débat parlementaire sur la pièce législative, de même que sur d’autres projets de loi.

«Maintenant on doit utiliser l’allocation de temps et les autres outils pour faire avancer la législation et c’est frustrant», a-t-il pesté.

M. Holland estime que le débat en deuxième lecture sur C-21, qu’il souhaitait voir commencer vendredi dernier, débutera plus tard au courant de la semaine.