Geneviève Rossier nommée éditrice et directrice générale de La Presse canadienne

MONTRÉAL — La Presse canadienne annonce la nomination de Geneviève Rossier au poste d’éditrice et directrice générale du Service français de l’agence de presse nationale.

Geneviève Rossier possède une vaste expérience de terrain comme journaliste à Radio-Canada, ayant notamment couvert entre 1985 et 2003 plusieurs élections et référendums et la première guerre du golfe Persique et oeuvré à Montréal, à Toronto, Sudbury et Ottawa, où elle était correspondante parlementaire.

Elle a notamment été lauréate en 2003 du prestigieux prix Judith-Jasmin pour un reportage sur la maltraitance d’enfants par des prêtres dans un pensionnat québécois durant les années 1960.

Comme gestionnaire, elle a occupé le poste de rédactrice en chef du Téléjournal/Le Point de 2003 à 2006 puis, de 2007 à 2012, de directrice générale des services numériques de Radio-Canada où elle a dirigé et mis en œuvre la stratégie des services numériques de Radio-Canada. Elle a notamment piloté la mise sur pied de Tou.tv.

En 2012, Mme Rossier s’est jointe à TC Média à titre de directrice de marque pour superviser la stratégie éditoriale et le positionnement de la marque du magazine Coup de Pouce, ainsi que la transition du groupe de magazines vers le numérique. Elle a ensuite quitté le milieu des médias pour devenir, en 2015, directrice des communications de la Place des Arts et, en 2016, directrice des communications à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ses nouvelles fonctions incluront la supervision des activités éditoriales des services français de La Presse canadienne et la mise en œuvre d’un certain nombre de projets entourant la gestion et l’analyse de contenu.