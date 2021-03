George Floyd: le caissier du dépanneur où tout a commencé ressent de la culpabilité

Le caissier du dépanneur à qui George Floyd a remis un faux billet de 20 $ — l’incident qui a provoqué la rencontre malheureuse de l’homme noir avec la police — a déclaré mercredi qu’il avait regardé l’arrestation de l’homme avec «incrédulité et culpabilité».

«Si je n’avais tout simplement pas accepté le billet, cela aurait pu être évité», s’est désolé Christopher Martin, âgé de 19 ans, lors du procès pour meurtre du policier Derek Chauvin.

Les procureurs ont utilisé M. Martin et d’autres témoins pour mettre en évidence la séquence rapide des événements qui se sont soldés par une tragédie. Ils ont également diffusé des images de M. Floyd captées à l’intérieur du dépanneur par la caméra de sécurité du magasin et par une vidéo amateur, à l’extérieur.

Ensemble, les récits de témoins et les images ont commencé à montrer comment les événements se sont déroulés de manière incontrôlable, alors qu’un groupe de gens qui plaisantaient apparemment dans les alentours ont cédé la place à des agents armés qui ont arraché George Floyd de son véhicule utilitaire sport (VUS).

M. Martin a dit qu’il avait immédiatement cru que les 20 $ que M. Floyd lui avait donnés en échange d’un paquet de cigarettes étaient faux. Mais il a accepté le billet, malgré une politique du magasin qui prévoyait que le montant serait prélevé sur son chèque de paie, car il ne croyait pas que M. Floyd savait que c’était une contrefaçon et «je pensais que je lui ferais une faveur».

M. Martin avait initialement prévu assumer les frais, mais il a finalement décidé de le dire à un gérant, qui lui a demandé d’aller voir M. Floyd pour qu’il revienne à l’intérieur du magasin. Mais M. Floyd et un passager de son VUS ont refusé à deux reprises de revenir dans le magasin pour résoudre le problème, et le gérant a demandé à un collègue d’appeler la police, a relaté M. Martin.

George Floyd a ensuite été arrêté à l’extérieur, où M. Chauvin a appuyé son genou sur le cou de l’homme pendant une période de 9 minutes et 29 secondes, selon les procureurs, alors que M. Floyd était menotté et allongé sur le trottoir. M. Floyd, âgé de 46 ans, a été déclaré mort plus tard dans un hôpital.

Derek Chauvin, âgé de 45 ans, est accusé de meurtre et d’homicide involontaire. L’accusation la plus grave portée contre le policier blanc qui a été congédié est passible de 40 ans de prison.

La mort de George Floyd a déclenché des manifestations parfois violentes dans le monde entier et suscité une réflexion sur le racisme et la brutalité policière.

La défense a fait valoir que M. Chauvin avait fait ce pour quoi il avait été formé et que la mort de M. Floyd n’avait pas été causée par l’intervention du policier, mais bien par une combinaison de consommation de drogues illégales, de maladies cardiaques, d’hypertension et d’adrénaline dans son organisme.

– Par Steve Karnowski et Amy Forliti, The Associated Press