George Floyd: un témoin dit avoir appelé le 911 pour rapporter un «meurtre»

MINNEAPOLIS — Un homme qui était parmi les passants qui criaient à un policier de Minneapolis de relâcher George Floyd en mai dernier a relaté mardi qu’il avait appelé le 911 après que les ambulanciers paramédicaux eurent emmené M. Floyd, parce qu’il croyait avoir été «témoin d’un meurtre».

Donald Williams, un ancien lutteur qui dit avoir été formé en arts martiaux mixtes, incluant les prises d’étranglement, est revenu à la barre des témoins. La veille, il disait avoir vu M. Floyd qui peinait à reprendre son souffle et qui avait les yeux révulsés.

Il a raconté qu’il avait regardé M. Floyd «disparaître lentement (…) comme un poisson dans un sac.»

Le procureur Matthew Frank a rediffusé l’appel 911 de M. Williams, au cours duquel on l’entend identifier l’agent Derek Chauvin par son numéro de badge et dire à la répartitrice que le policier avait gardé son genou sur le cou de M. Floyd malgré les avertissements selon lesquels la vie de l’homme était en danger. Elle propose de le transférer à un sergent.

Pendant le transfert, on peut entendre M. Williams crier aux agents: «Vous êtes des meurtriers!».

Lundi, le témoin a déclaré qu’il pensait que M. Chauvin avait utilisé plusieurs fois une manoeuvre pour augmenter la pression sur George Floyd. Il dit avoir crié au policier qu’il coupait l’approvisionnement en sang de M. Floyd.

M. Williams a ajouté que la voix de George Floyd devenait plus lourde à mesure que sa respiration devenait plus difficile. Il a finalement cessé de bouger, a-t-il dit.

Donald Williams a été parmi les premiers témoins de la poursuite au procès de Derek Chauvin, âgé 45 ans, qui est accusé de meurtre et d’homicide involontaire dans la mort de M. Floyd. La mort de cet homme noir, qui avait été retenu par un policier blanc, a déclenché des manifestations parfois violentes dans le monde entier et suscité une réflexion sur le racisme et la brutalité policière.

Les procureurs ont ouvert leur dossier en diffusant une partie de la vidéo déchirante de l’arrestation de George Floyd. M. Chauvin et trois autres policiers ont été congédiés peu de temps après la publication des images.

Le procureur Jerry Blackwell a présenté la vidéo aux jurés après leur avoir dit que le nombre à retenir était de 9 minutes et 29 secondes — le temps pendant lequel le policier Derek Chauvin a maintenu George Floyd étendu au sol en mai dernier.

L’avocat de Derek Chauvin, Eric Nelson, a répliqué en affirmant que «Derek Chauvin avait fait exactement ce pour quoi il avait été formé au cours de ses 19 ans de carrière».

L’avocat de la défense a également contesté l’hypothèse selon laquelle Derek Chauvin était responsable de la mort de George Floyd.

George Floyd, âgé de 46 ans, ne présentait aucun des signes révélateurs d’asphyxie pendant l’intervention et il y avait du fentanyl et des méthamphétamines dans son organisme, a indiqué Me Nelson. L’avocat a soutenu que la consommation de drogue de George Floyd, combinée à sa maladie cardiaque et à son hypertension artérielle, ainsi qu’à l’adrénaline circulant dans son corps, avaient entraîné sa mort, à la suite d’un trouble du rythme cardiaque.

