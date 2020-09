Géorgie: la candidate complotiste du Parti républicain a la voie libre

ATLANTA — Une candidate républicaine en Géorgie qui est adepte de la théorie conspirationniste QAnon et qui a été critiquée pour ses propos incendiaires semble avoir la voie libre. Le candidat démocrate qui se présentait contre elle pour un siège à la Chambre des représentants a abandonné la course.

Le démocrate Kevin Van Ausdal a jeté l’éponge «pour des raisons familiales et personnelles», a précisé son directeur de campagne, Vinny Olsziewski.

Le secrétaire d’État adjoint Jordan Fuchs a déclaré vendredi qu’il était trop tard pour que les démocrates remplacent M. Van Ausdal sur le bulletin de vote, ce qui laisse la voie libre à la candidate républicaine Marjorie Taylor Greene, déjà favorite dans la course.

Le candidat démocrate partait de loin dans ce district solidement républicain.

Mme Greene a gagné en notoriété en raison de ses propos sur les minorités et les groupes ethniques. Dans une série de vidéos, elle se plaint d’une «invasion islamique» dans les bureaux du gouvernement, affirme que les hommes noirs et hispaniques sont contrôlés par «les gangs et le trafic de drogue», et reprend une théorie conspirationniste antisémite selon laquelle le philanthrope milliardaire George Soros, qui est juif, a collaboré avec les nazis.

Plus récemment, Mme Greene a déclaré que les exigences sur le port du masque visant à limiter la propagation de la COVID-19 dans les écoles émasculent les garçons. Elle a aussi publié un montage photo sur Facebook, la montrant avec un fusil à côté de trois élues démocrates progressistes du Congrès.

Mme Greene fait partie d’une liste croissante de candidats politiques américains qui ont exprimé leur soutien à QAnon, une théorie du complot selon laquelle Donald Trump a été désigné pour sauver la planète et faire emprisonner les membres d’un réseau de pédophiles sataniques et cannibales dont feraient partie Barack Obama, Bill Gates, Hillary Clinton et plusieurs célébrités de Hollywood qui ne partagent pas les politiques du président.