Gestion de la crise de la COVID-19: la CAQ publie un texte pour vanter ses exploits

QUÉBEC — Au lendemain de la commémoration qui honorait les quelque 10 000 victimes québécoises de la COVID-19, la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault publiait un texte pour vanter ses exploits.

Le texte non signé, mis en ligne le 12 mars et intitulé «Est-ce qu’une autre équipe aurait pu faire mieux?» a fait bondir mardi le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

Ce dernier estime que la CAQ fait preuve d’arrogance. En point de presse, le chef péquiste a parlé du texte comme «l’oeuvre de quelqu’un qui ne voit que des succès» dans la gestion de la crise de la COVID-19.

Poser la question «Est-ce qu’une autre équipe aurait pu faire mieux», c’est d’y répondre, selon M. St-Pierre Plamondon. Toutes les autres provinces canadiennes ont fait mieux que le Québec, a-t-il rappelé.

La CAQ, a-t-il poursuivi, est incapable de se remettre en question, ce qui rend encore plus cruciale, d’après lui, la mise sur pied d’une commission d’enquête publique indépendante.

«Il y en a eu des ratés», s’est-il exclamé. Le Québec compte la moitié des victimes au Canada, alors qu’il représente moins du quart de sa population.

Dans le texte, la CAQ répond à sa propre question, en affirmant que «selon la majorité de la population et la plupart des analystes», non, une autre équipe n’aurait pas pu faire mieux.

On y cite le livre du journaliste Alec Castonguay, «Le printemps le plus long», où «on se sent tantôt dans Mission impossible, tantôt dans un film de James Bond», selon la lecture caquiste.

Les grands héros de la crise sont les hauts fonctionnaires et les autorités de santé publique, ajoute le commentateur anonyme de la CAQ, qui ne fait aucune mention des travailleurs de la santé.