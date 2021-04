Ghislaine Maxwell plaide non coupable à nouvelles accusations

NEW YORK — Ghislaine Maxwell a affronté la juge de première instance en personne pour la première fois vendredi alors que les avocats échangeaient pour déterminer quand elle devrait être jugée pour trafic sexuel. Il est allégué qu’elle a procuré des adolescentes à Jeffrey Epstein pour qui les abuse sexuellement dans ses résidences.

Ghislaine Maxwell, une figure britannique mondaine et ancienne petite amie du financier, a plaidé non coupable à des chefs d’accusation supplémentaires pour trafic de mineures qui ont été ajoutées dans un acte d’accusation réécrit le mois dernier par un grand jury de la cour fédérale de Manhattan.

Vêtue d’une blouse bleue à manches courtes de la prison, Ghislaine Maxwell s’est assise avec ses avocats avant que la juge de district américaine Alison J.Nathan se présente dans une salle d’audience où tout le monde portait des masques.

Les membres des médias se trouvaient dans la loge des jurés. Ghislaine Maxwell a répondu «oui, votre honneur» lorsqu’on lui a demandé si elle avait vu l’acte d’accusation et «je l’ai fait, votre honneur» lorsqu’on lui a demandé si elle avait eu amplement l’occasion de l’examiner.

Ses avocats soutiennent qu’ils ont besoin de plusieurs mois de préparation supplémentaire en raison des nouvelles accusations, ce qui rend impossible le maintien d’un procès le 12 juillet.

Les procureurs ont déclaré que les nouvelles accusations ne devraient pas nécessiter de travail supplémentaire substantiel, car elles ajoutent une seule victime aux trois déjà décrites dans l’acte d’accusation.

La juge n’a pas pris de décision immédiate sur une éventuelle nouvelle date pour le procès, mais a déclaré aux avocats qu’elle souhaitait éviter un long retard.

Alors que Ghislaine Maxwell était emmenée hors du tribunal par des policiers, elle a embrassé deux de ses avocats sur la joue à travers son masque et a salué deux personnes qui assistaient à l’audience, dont sa sœur.

Une des accusatrices d’Epstein et Maxwell, Danielle Bensky, cliente de l’avocat David Boies, était assise parmi plusieurs personnes directement derrière Ghislaine Maxwell.

L’Associated Press ne nomme pas les victimes d’agression sexuelle à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme Danielle Bensky l’a fait.

Les allégations de Danielle Bensky ne sont pas exposées dans l’acte d’accusation contre Ghislaine Maxwell.

En dehors du tribunal, David Boies a déclaré qu’il espérait voir au moins une des accusatrices, elles sont une douzaine, de Jeffrey Epstein, présente à chaque audience du tribunal impliquant Ghislaine Maxwell avant son procès.

L’une de ses clientes fait partie des quatre femmes dont les allégations sont exposées dans l’acte d’accusation.

«Je pense qu’il est important qu’elles aient accès à ce qui se passe et que le tribunal sache que cette affaire est importante pour elles», a-t-il déclaré.

Jeffrey Epstein s’est suicidé dans une prison fédérale de Manhattan en août 2019 en attendant son procès pour trafic sexuel.

Ghislaine Maxwell, 59 ans, est détenue dans une prison fédérale à Brooklyn depuis son arrestation en juillet dernier dans un domaine de 1 million de dollars du New Hampshire où ses avocats disent qu’elle est allée afin d’éviter l’attention des médias et rester à l’abri des menaces.

Les procureurs, cependant, disent qu’elle a tenté de cacher ses allées et venues.

En dehors du tribunal, l’avocat de Ghislaine Maxwell, David Markus, a qualifié sa cliente de «courageuse et dure».

Il a ajouté qu’il était difficile pour la sœur de Ghislaine Maxwell, Isabel, d’être également au tribunal. L’avocat a déclaré que deux des frères de Ghislaine Maxwell voulaient être là aussi, mais ils n’ont pas pu venir d’Angleterre en raison des restrictions relatives à la COVID-19.

«Mais ils sont derrière leur sœur à 1 000%», a-t-il indiqué.

– Par Larry Neumeister et Tom Hays, The Associated Press