Glen Assoun, victime d’une erreur judiciaire, s’éteint à l’âge de 67 ans

HALIFAX — Un avocat de Glen Assoun, le Néo-Écossais qui a purgé 16 ans de prison après avoir été condamné à tort pour le meurtre de son ex-petite amie, a confirmé jeudi que son client de longue date était décédé.

Sean MacDonald a indiqué que M. Assoun est décédé subitement mercredi soir à l’âge de 67 ans alors qu’il se trouvait dans un restaurant à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

M. Assoun a été reconnu coupable par un jury de meurtre au deuxième degré et condamné à la prison à vie en septembre 1999 pour la mort dans une attaque au couteau de Brenda Lee Anne Way à Dartmouth – un crime qui n’a pas encore été résolu.

L’un des avocats de M. Assoun a commencé à examiner l’affaire et il a persuadé Innocence Canada de prendre le dossier en main en 2010.

En 2014, le ministère fédéral de la Justice a déclaré qu’une évaluation préliminaire avait déterminé qu’il pouvait y avoir eu une erreur judiciaire et une enquête approfondie a été ordonnée avant que M. Assoun ne soit libéré de prison sous conditions en novembre 2014.

En mars 2019, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a cassé la condamnation de M. Assoun, et il a ensuite accepté un accord d’indemnisation non divulgué avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et fédéral en mars 2021.