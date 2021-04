Google doit fournir des infos sur les auteurs de gestes allégués de cyberintimidation

HALIFAX — Un tribunal de la Nouvelle-Écosse a utilisé les lois sur la cyberintimidation pour ordonner à Google de fournir des informations sur les individus ou les groupes derrière un blogue et une chaîne YouTube qui, selon un couple, ont été la source de harcèlement et d’insultes.

Le couple, Sakura Saunders et Darius Mirshahi, a affirmé dans des déclarations sous serment déposées devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse en janvier qu’un blogue utilisant le nom «Antifa exposed» allègue à tort que les deux sont impliqués dans des mouvements qui sont des organisations «terroristes».

Mme Saunders, qui s’identifie comme une militante et écrivaine pour la justice sociale, affirme dans sa déclaration qu’une chaîne YouTube et le blogue sont remplis de fausses théories du complot et utilisent «un ton haineux» qui suggère à tort qu’elle est violente.

Elle dit craindre que le blogue et la chaîne vidéo ne conduisent à des gestes de violence contre elle et sa famille, et qu’elle puisse devenir la cible de groupes extrémistes.

De son côté, M. Mirshahi dit dans sa déclaration qu’il est un organisateur syndical et il se dit préoccupé par le fait que l’auteur anonyme du blogue prétend être prêt à suivre sa femme «partout».

L’avocat du couple, Mitch Broughton, affirme dans sa déclaration que Google, propriétaire de YouTube, devrait être en mesure d’identifier les auteurs des attaques contre ses clients. Dans les documents judiciaires, les avocats de l’entreprise ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la requête.

La division des médias de Google n’a pas immédiatement répondu à une demande pour savoir si l’entreprise s’était conformée à l’ordonnance du 25 mars du juge Richard Coughlan.

Me Broughton a présenté sa motion de cyberprotection le mois dernier pour que l’information soit fournie en vertu des lois provinciales sur la cyberintimidation.

Il allègue que la personne qui a publié le blogue a diffusé des images d’événements sociaux du couple sans leur consentement et que l’auteur a fait de la cyberintimidation à l’endroit du couple.

Les lois sur la cyberintimidation de la province, établies en 2017, ont été utilisées récemment dans une affaire très médiatisée à Truro.

Les parents d’un garçon néo-écossais de trois ans porté disparu au printemps dernier ont traduit en justice les administrateurs présumés d’un site de discussion sur les réseaux sociaux, faisant valoir que les accusations et les insultes qui y sont publiées sont de la cyberintimidation.

L’avocat représentant Jason Ehler et Ashley Brown, les parents de Dylan Ehler, a allégué que des centaines de personnes avaient ciblé le couple, en particulier dans des discussions en ligne sur Facebook.

Les avocats des parents ont également déclaré que les commentaires «horribles» publiés lors des discussions comprenaient des allégations non fondées selon lesquelles ses clients auraient orchestré la disparition de leur fils ou que le garçon se serait suicidé.

Une recherche approfondie de six jours pour Dylan autour d’un ruisseau de Truro, en Nouvelle-Écosse, et dans les environs où il a été vu pour la dernière fois a été suspendue en mai. Le chef de la police de Truro, Dave MacNeil, a déclaré que le corps policier n’avait «aucune preuve suggérant un acte criminel dans la disparition de Dylan».

Cette affaire est toujours devant les tribunaux.