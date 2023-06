Google honore sur son site l’auteure inuite Mitiarjuk Nappaaluk, du Nunavut

MONTRÉAL — Le moteur de recherche Google rend hommage mercredi dans sa page de présentation à l’auteure et historienne inuite Mitiarjuk Nappaaluk, qui a été nommée membre de l’Ordre du Canada en 2004, trois ans avant sa mort à Kangiqsujuaq, au Nunavik.

Mitiarjuk Nappaaluk est connue pour avoir écrit un des premiers romans en inuktitut, intitulé Saanaq. Selon l’Encyclopédie canadienne, elle a écrit 22 livres sur les traditions et les pratiques de chasse et de pêche inuites, la langue inuktitute et les paysages nordiques.

Il semble que ce soient des missionnaires arrivée dans sa communauté alors qu’elle avait 20 ans qui lui aient appris l’alphabet en inuktitut. En retour, elle leur a enseigné comment parler l’inuktitut.

De 1965 à 1996, Mme Nappaaluk a été employée d’une commission scolaire où elle a mis au point des programmes de langue inuktitute et offert des formations de sensibilité culturelle aux enseignants.

En 1999, elle a hérité du Prix national d’excellence décerné aux Autochtones dans le secteur de la culture, du patrimoine et de la spiritualité. Cet honneur maintenant appelé prix Indspire est la plus haute distinction que les communautés autochtones accordent à leurs membres.

En 2000, Mitiarjuk Nappaaluk a reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université McGill, même si elle n’est jamais allée à l’école et ne s’est jamais assise dans une salle de classe en tant qu’élève, selon l’Encyclopédie canadienne.