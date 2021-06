Google s’entend avec huit médias canadiens pour Google News Showcase

TORONTO — Google Canada a signé des ententes avec huit médias écrits canadiens visant à payer ces organes de presse pour qu’ils produisent du journalisme de haute qualité au sein d’un nouveau service.

Selon le géant de la technologie, Google News Showcase procurera un espace personnalisable à des médias écrits pour qu’ils puissent produire, distribuer et expliquer de l’information essentielle aux lecteurs.

La compagnie affirme qu’elle paiera des entreprises médiatiques pour accéder à du contenu payant dans ces ententes de licences, donnant accès aux Canadiens à un vaste éventail de nouvelles et augmentant potentiellement le nombre d’abonnements de ces médias.

Vice-présidente et directrice nationale de Google Canada, Sabrina Geremia a expliqué que le rôle des journalistes a été vital pendant la pandémie et que la compagnie est impatiente de soutenir un écosystème médiatique durable au Canada.

Elle a ajouté que l’initiative de Google News allait être étendue au Canada et que la compagnie planifiait d’offrir des formations en compétences numériques à 5000 journalistes au pays.

Les médias inclus dans cette entente sont Métro Média, Narcity Media, Black Press Media, Glacier Media, The Globe and Mail, SaltWire Network, Village Media et Winnipeg Free Press.

Ceux-ci représentent plus de 70 organisations médiatiques nationales, régionales et communautaires, en français et en anglais.

Google News Showcase «ressemble à des panneaux personnalisables qui s’afficheront sur Google News et dans un nouveau produit que nous avons nommé Discover», a expliqué Mme Geremia, en faisant référence à un fil de contenu personnalisé.

«Ces panneaux seront entretenus par les organes de presse et contiendront des histoires qui correspondent à leur ligne éditoriale.»

Google n’a pas révélé la valeur de ces huit ententes au Canada, mais elles font partie d’un investissement plus large de 1 milliard $ annoncé l’an dernier pour des partenariats avec des organes de presse.