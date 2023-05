Google veut renforcer son moteur de recherche avec l’intelligence artificielle

MOUNTAIN VIEW, Calif. — Google a dévoilé mercredi son intention de doter son moteur de recherche dominant d’une technologie d’intelligence artificielle plus avancée, en réponse à l’une des plus grandes menaces pesant sur sa position de longue date en tant que principale porte d’entrée de l’internet.

Le changement progressif du mode de fonctionnement du moteur de recherche de Google intervient trois mois après que le moteur de recherche Bing de Microsoft ait commencé à exploiter une technologie similaire à celle qui alimente l’agent conversationnel à intelligence artificielle ChatGPT, qui a suscité l’un des plus grands engouements de la Silicon Valley depuis qu’Apple a lancé le premier iPhone il y a 16 ans.

Google, qui appartient à Alphabet Inc. a déjà testé son propre agent conversationnel appelé Bard. Ce produit, alimenté par une technologie appelée IA générative qui alimente également ChatGPT, n’a été disponible que pour les personnes inscrites sur une liste d’attente. Mais Google a annoncé mercredi que Bard serait accessible à tous les utilisateurs dans plus de 180 pays et dans d’autres langues que l’anglais.

L’expansion multilingue de Bard commencera par le japonais et le coréen avant d’ajouter une quarantaine de langues supplémentaires.

Google est désormais prêt à tester l’IA avec son moteur de recherche, synonyme de recherche sur Internet depuis 20 ans et pilier d’un empire publicitaire numérique qui a généré plus de 220 milliards $ US de recettes l’année dernière.

«Nous sommes à un point d’inflexion passionnant, a déclaré Sundar Pichai, le PDG d’Alphabet, lors d’une conférence de développeurs qui a fait salle comble, dans un discours émaillé de références à l’IA. Nous sommes en train de réimaginer tous nos produits, y compris la recherche.»

D’autres technologies d’IA seront intégrées à la messagerie Gmail de Google, avec une option «Aidez-moi à écrire» qui produira de longues réponses aux courriels en quelques secondes, et un outil pour les photos appelé «Magic Editor» qui retouchera automatiquement les images.

La transition vers l’IA commencera prudemment avec le moteur de recherche qui est le joyau de Google.

Cette approche délibérée reflète l’exercice d’équilibre auquel Google doit se livrer pour rester à la pointe de la technologie tout en préservant sa réputation de fournisseur de résultats de recherche fiables ― une réputation qui pourrait être mise à mal par le penchant de l’intelligence artificielle pour la fabrication d’informations qui semblent faire autorité.

La tendance à produire des réponses faussement convaincantes aux questions ― un phénomène décrit par euphémisme comme des «hallucinations» ― est déjà apparue lors des premiers tests de Bard, qui, comme ChatGPT, s’appuie sur une technologie d’IA générative encore en cours d’évolution.

Google franchira ses prochaines étapes en matière d’IA par l’intermédiaire d’un laboratoire de recherche nouvellement créé, où les Américains pourront s’inscrire sur une liste d’attente pour tester la manière dont l’IA générative sera intégrée dans les résultats de recherche. Les tests comprennent également des liens plus traditionnels vers des sites Web externes où les utilisateurs peuvent lire des informations plus détaillées sur les sujets demandés. Il faudra peut-être attendre plusieurs semaines avant que Google ne commence à envoyer des invitations aux personnes inscrites sur la liste d’attente pour tester le moteur de recherche injecté d’IA.

Les résultats de l’IA seront clairement identifiés comme une forme expérimentale de technologie et Google s’engage à ce que les résumés générés par l’IA soient plus factuels que conversationnels ― ce qui contraste nettement avec Bard et ChatGPT, qui sont programmés pour donner une image plus humaine. Google a mis en place des garde-fous qui empêcheront l’IA intégrée au moteur de recherche de répondre à des questions sensibles sur la santé ― telles que «Dois-je donner du Tylenol à un enfant de 3 ans?» ― et les questions financières. Dans ces cas-là, Google continuera à orienter les internautes vers des sites Web faisant autorité.

Google ne prévoit pas dans combien de temps son moteur de recherche inclura des résultats d’IA générative pour tous les utilisateurs. La société de Mountain View, en Californie, subit une pression de plus en plus forte pour démontrer comment son moteur de recherche conservera sa position de leader depuis que Microsoft a commencé à intégrer l’IA dans Bing, qui reste loin derrière Google.

La menace potentielle a fait plonger le cours de l’action de la société mère de Google, Alphabet Inc., bien qu’il ait récemment rebondi au niveau où il se trouvait lorsque Bing a annoncé en grande pompe ses plans en matière d’IA. Plus récemment, le New York Times a rapporté que Samsung envisageait d’abandonner Google comme moteur de recherche par défaut sur ses populaires téléphones intelligents, ce qui fait craindre qu’Apple n’adopte une tactique similaire avec l’iPhone, à moins que Google ne montre que son moteur de recherche peut évoluer avec ce qui semble être une prochaine révolution induite par l’IA.

Alors qu’il commence à intégrer l’IA dans son moteur de recherche, Google cherche à rendre Bard plus intelligent en se connectant à la prochaine génération d’un ensemble de données massives connu sous le nom de «grand modèle de langage» (LLM), qui l’alimente. Le LLM sur lequel Bard s’appuie est appelé Pathways Language Model, ou PaLM. L’IA du moteur de recherche de Google s’appuiera sur le PaLM2 de nouvelle génération et sur une autre technologie connue sous le nom de modèle unifié multitâche (MUM).

Bien qu’il faille attendre pour voir comment le moteur de recherche de Google déploiera l’IA générative pour trouver des réponses, un nouvel outil sera immédiatement disponible. Google ajoute un nouveau filtre appelé «Perspectives» qui se concentrera sur ce que les gens disent en ligne sur n’importe quel sujet saisi dans le moteur de recherche. Cette nouvelle fonctionnalité sera placée à côté des filtres de recherche existants pour les actualités, les images et les vidéos.