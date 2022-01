Gouverneurs: de Blasio renonce à NY; des millions pour O’Rourke au Texas

NEW YORK — L’ancien maire de New York, Bill de Blasio, a finalement annoncé mardi qu’il ne tentera pas de devenir le prochain gouverneur de l’État.

À l’autre bout du pays, au Texas, le candidat démocrate Beto O’Rourke a fait savoir qu’il a amassé 7,2 millions $ US lors des six premières semaines de sa campagne en vue de l’élection au poste de gouverneur cet automne.

La décision de M. de Blasio de ne pas sauter dans la mêlée renforce encore plus la position de la gouverneure Kathy Hochul, qui accumule déjà les appuis et les fonds.

Mme Hochul est devenue gouverneure à la fin de 2021, quand l’ancien gouverneur Andrew Cuomo a été contraint de démissionner dans la foulée de multiples allégations de harcèlement sexuel.

«Non, je ne serai pas candidat au poste de gouverneur de New York. Mais je vais consacrer chaque fibre de mon être à lutter contre les inégalités dans l’État de New York», a dit M. de Blasio dans une vidéo mise en ligne sur Twitter.

Les deux principaux adversaires de Mme Hochul lors de l’élection primaire démocrate sont Jumaane Williams, un membre du bureau du New York City Public Advocate depuis 2019, et le représentant Tom Suozzi.

Au Texas, l’élection au poste de gouverneur pourrait éventuellement compter parmi les plus dispendieuses au pays en 2022.

M. O’Rourke a précédemment mené des campagnes infructueuses à la présidence et au Sénat des États-Unis. Sa performance financière pendant les six premières semaines de campagne est impressionnante dans un État qui appartient au Parti républicain, où aucun démocrate n’a réussi à se faire élire gouverneur en plus de trente ans.

Le gouverneur républicain sortant, Greg Abbott, a fréquemment démontré qu’il est en mesure de récolter des millions de dollars en seulement quelques jours, en tendant la main aux patrons de certaines des plus grandes entreprises de l’État.

M. Abbott brigue un troisième mandat. Il n’a pas encore dévoilé ses plus récents chiffres, mais ses coffres contenaient au moins 55 millions $ US l’été dernier.

M. O’Rourke avait établi un record lors de sa campagne sénatoriale de 2018 en récoltant 80 millions $ US. Mais cette fois, ses contributions ne seront pas plafonnées par les règles fédérales et le Texas n’impose aucune limite aux contributions individuelles.