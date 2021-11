Gouverneurs et plus encore: c’est jour de vote aux États-Unis

Même si c’est une année impaire, les élections de mardi aux États-Unis n’en sont pas pour autant des affaires locales et insignifiantes.

En Virginie, le scrutin pour le poste de gouverneur pourrait avoir des répercussions jusque dans le bureau du président Joe Biden, à Washington.

À Minneapolis, une ville toujours ébranlée par le meurtre de George Floyd décidera si elle veut abolir son service de police et le remplacer par une nouvelle agence de sécurité publique.

Les élections scolaires à travers le pays sont devenues le nouveau champ de bataille de débats partisans.

Voici quelques éléments à surveiller mardi.

EST-CE QUE LES DÉMOCRATES SE RÉVEILLERONT?

La Virginie a été l’un des premiers centres démocrates de résistance au président Donald Trump. Mardi, elle pourrait incarner l’épuisement des démocrates. Des sondages démontrent que les républicains sont nettement plus enthousiastes que leurs rivaux, menaçant les chances des démocrates de conserver le poste de gouverneur dans un État que M. Biden a remporté par dix points de pourcentage l’an dernier.

L’ancien gouverneur Terry McAuliffe a essayé de dynamiser ses partisans en présentant son adversaire, l’homme d’affaires républicain Glenn Youngkin, comme une «émule de Trump». Reste à voir si ça fonctionne. M. Youngkin, un néophyte politique, a évité d’être vu avec M. Trump (ou avec tout autre leader républicain d’envergure nationale) et il s’est concentré sur des questions comme l’éducation et le contrôle des dépenses.

La campagne de M. McAuliffe fait remarquer que les temps sont durs pour les démocrates. Le taux d’approbation de M. Biden a fondu sous le soleil de son programme économique coincé au Congrès, de son retrait de l’Afghanistan, d’une hausse de l’inflation et de la persistance du coronavirus.

Le meilleur espoir des démocrates est possiblement que leurs électeurs soient motivés à aller voter par cette course serrée, par la menace qui plane sur le droit à l’avortement et par l’omniprésence de M. Trump. Même une courte victoire pour les démocrates dans un État qu’ils ont balayé l’an dernier n’aurait rien de rassurante un an avant les élections de mi-mandat de l’an prochain.

YOUNGKIN A-T-IL TROUVÉ LA CLÉ DU SUCCÈS?

À sa toute première campagne électorale, M. Youngkin pourrait être en train d’enseigner aux républicains comment ils peuvent gagner dans l’ère post-Trump. Il s’est présenté comme un banal papa banlieusard, mais a refusé de condamner l’ancien président qui demeure populaire dans les rangs républicains.

M. Youngkin n’a pas dévié de son message, pendant que M. McAuliffe le traitait de marionnette de Donald Trump. M. Youngkin a répliqué en attaquant son rival dans les dossiers des taxes et de l’éducation.

Ce sont ces attaques sur l’éducation qui semblent les plus prometteuses pour les républicains. Profitant du mécontentement généralisé envers les écoles pendant la pandémie et de débats houleux sur la race, M. Youngkin a attaqué les écoles sur des questions importantes pour les conservateurs, comme la théorie critique de la race. Il s’est même mêlé d’une affaire obscure d’agression sexuelle et a relancé le débat sur l’interdiction des livres. Cela lui a permis de tendre la main aussi bien aux électeurs des banlieues insatisfaits de leurs conseils scolaires qu’aux partisans de M. Trump qui placent le début sur l’éducation au cœur de leur identité politique.

Si M. Youngkin réalise des progrès dans le nord de la Virginie et dans les banlieues de Richmond, cela pourra vouloir dire qu’il a trouvé la bonne combinaison. Mais si les démocrates y conservent leur majorité acquise lors de l’élection au poste de gouverneur en 2017, cela pourra être signe que les problèmes des républicains dans les secteurs très scolarisés ne sont pas terminés.

N’OUBLIONS PAS LE NEW JERSEY

La tourmente du vote en Virginie fait oublier que les électeurs du New Jersey doivent eux aussi se choisir un nouveau gouverneur.

Le gouverneur démocrate Phil Murphy affronte le républicain Jack Ciattarelli, un ancien sénateur local.

Le New Jersey permettra aux démocrates de tester la stratégie qui pourrait les mener à la victoire en 2022 et plus tard. M. Murphy a respecté ses promesses électorales; il a notamment élargi le financement gouvernemental des prématernelles et des collèges communautaires gratuits — des mesures que M. Biden peine à faire adopter à Washington.

M. Murphy a tendu la main à l’aile gauche de son parti et a accueilli le sénateur Bernie Sanders, un indépendant du Vermont, lors d’un événement électoral le mois dernier.

M. Ciattarelli a lui aussi essayé de mobiliser les partisans de M. Trump et de rallier les électeurs des banlieues, mais sa tâche est plus complexe que celle de M. Youngkin. Le New Jersey est un État plus démocrate que la Virginie et M. Murphy y a remporté sa première élection par 14 points en 2018. Il a aussi l’avantage d’être le gouverneur sortant; la Virginie est le seul État qui ne permet pas de mandats consécutifs à ce poste.

Les rares sondages accordent une avance confortable à M. Murphy. S’il gagne, cela pourra montrer aux démocrates qu’ils peuvent l’emporter en 2022 si M. Biden concrétise son programme de mesures sociales et de lutte aux changements climatiques. Si la course est plus serrée que prévu, ce sera de bon augure pour les républicains en vue des élections de mi-mandat.

NOUVELLES POLITIQUES URBAINES

Plusieurs courses locales et à la mairie qui se décideront mardi donneront aux libéraux et aux modérés une nouvelle occasion d’en découdre.

À Minneapolis, les électeurs décideront s’ils doivent abolir leur service de police après la mort de George Floyd et le remplacer par un «département de la sécurité publique». Le maire démocrate de la ville, Jacob Frey, s’oppose à cette mesure et affronte deux libéraux qui lui reprochent des réformes trop timides de la police.

À Boston, Michelle Wu, 36 ans, la fille d’immigrants taïwanais et une proche de la sénatrice Elizabeth Warren, affronte Annissa Essaibi George, la fille d’immigrants tunisiens et polonais qui est appuyée par les puissances traditionnelles de la ville.

À Buffalo, dans l’État de New York, India Walton, qui se décrit comme une socialiste démocrate et qui a remporté une victoire étonnante lors des élections primaires en juin, devra renverser le maire sortant Byron Brown, qui se présente en tant que «candidat inscrit par le votant» après avoir mordu la poussière lors de l’élection primaire.

LES ÉLECTIONS SCOLAIRES AUSSI

Les organisations conservatrices nationales s’intéressent aux élections scolaires, où elles espèrent profiter de la frustration engendrée par les fermetures pendant la pandémie et par l’obligation de porter un masque.

Des poids lourds se sont impliqués, comme l’ancien vice-président Mike Pence qui a participé à un événement récent dans l’Ohio pour mousser les chances des candidats conservateurs.

Dans l’Iowa, la gouverneure républicaine Kim Reynolds appuie un candidat anti-masque qui se présente aux élections scolaires en banlieue de Des Moines.

Des dizaines d’autres courses, de Denver à Philadelphie, sont serrées, et les conservateurs espèrent en profiter pour se donner un élan national.