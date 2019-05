Granby: centaines de personnes face à la maison de la fillette morte mardi

GRANBY, Qc — Des centaines de personnes attristées se sont réunies mercredi soir, malgré la pluie, face à la maison de Granby où était domiciliée la petite fille de 7 ans qui a succombé la veille à une apparente série de mauvais traitements.

La mère de la fillette était sur place, de même que d’autres membres de la famille.

Des abris temporaires ont été érigés afin de protéger de la pluie les dizaines d’animaux en peluche qui avaient été déposés devant la maison par des citoyens peinés par le destin tragique de la fillette.

Des chandelles ont été allumées et des textes ont été lus.

La fillette avait été hospitalisée à Sherbrooke après avoir été trouvée apparemment ligotée et dans un état de santé critique dans la résidence, lundi. Son décès a été annoncé le lendemain en après-midi.

Entre-temps, la Sûreté du Québec (SQ) a annoncé l’arrestation d’un homme de 30 ans et d’une femme de 35 ans à propos de cette affaire. Selon plusieurs sources, il s’agit du père de l’enfant et de sa plus récente conjointe.

Les deux suspects doivent revenir en Chambre criminelle jeudi, au Palais de justice de Granby. Puisque la fillette est décédée, il est probable que de nouveaux chefs d’accusation soient portés; l’homme est déjà accusé de séquestration, tout comme la dame qui est aussi accusée de voies de fait graves.

L’identité des accusés et de la jeune victime est protégée par un interdit de publication.

Mercredi, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a confirmé que la fillette était connue de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis son tout jeune âge, et que tout récemment, en avril, elle a fait l’objet d’un signalement.

La Sûreté du Québec poursuite son enquête dans cette affaire, en collaboration avec la Sûreté municipale de Granby.

Le ministre Carmant a réclamé que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPJ) fasse enquête, ce qu’elle a accepté. Il a aussi demandé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie, dont relève la DPJ régionale, une analyse détaillée de ce qui s’est passé.