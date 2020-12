Granby: fermeture définitive mercredi de la piscine Miner qui a été aménagée en 1934

GRANBY, Qc — Une piscine de Granby qui a permis à des générations de personnes d’apprendre à nager et de profiter des plaisirs aquatiques accueille ses derniers baigneurs ce mercredi.

Après plus de 86 ans d’histoire, la piscine Miner s’apprête à fermer ses portes pour de bon. Elle fut aménagée en 1934 et un toit y a été ajouté en 1977.

Les baigneurs seront invités à compter du 16 janvier à fréquenter le nouveau centre aquatique Desjardins, mais les places pour la baignade libre seront limitées en raison du contexte sanitaire actuel.

La Ville de Granby assure que la possibilité de rénovation de la piscine Miner a été évaluée, mais que les travaux à effectuer auraient été majeurs et auraient nécessité la fermeture du bâtiment pendant environ un an. De plus, la rénovation n’aurait pas réglé divers problèmes existants tels que le manque de stationnement et les espaces restreints pour les vestiaires, l’aire d’accueil et l’espace pour la clientèle.

La piscine en voie de fermeture porte le nom de Stephen Henderson Miner, un homme d’affaires qui a été maire de Granby de 1873 à 1877 et de 1897 à 1911, l’année de sa mort.