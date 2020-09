Grand Toronto: deux services religieux à l’origine de 15 cas de COVID-19

TORONTO — Quinze personnes ont contracté la COVID-19 après avoir assisté à des services religieux à Toronto et à Vaughan, en Ontario.

Les autorités sanitaires des régions de Toronto et de York rapportent que le virus s’est propagé dans le cadre de deux événements du ministère «Miracle Arena for All Nations».

Plusieurs participants étaient porteurs de la maladie et contagieux lors des deux rassemblements du 16 août dernier, signale-t-on.

Toutes les personnes présentes sont invitées à surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 jusqu’au 18 septembre.

Les autorités ont retracé les personnes ayant été en contact étroit avec des cas confirmés et les ont sommées de s’isoler et de subir un test de dépistage.

Un total de de 169 nouvelles infections ont été rapportées samedi à travers la province. Les régions de Peel, de Toronto et d’Ottawa ont toutes enregistré plusieurs dizaines de nouveaux cas.

Le bilan ontarien s’élève désormais à 43 003 cas, dont 2811 morts and 38 847 guérisons depuis le début de la pandémie.