Grande manifestation du front commun samedi à Montréal

MONTRÉAL — Des milliers de personnes sont attendues à une manifestation prévue par le front commun intersyndical du secteur public, samedi à Montréal.

Les organisateurs veulent ainsi appuyer la négociation des conventions collectives du secteur public avec Québec, mais aussi soutenir les services publics, comme la santé, l’éducation, les services sociaux, mis à mal par le manque de personnel.

Pour cette raison, le public est invité à participer à la manifestation, qui aura lieu au parc Jeanne-Mance à 13h samedi. Les marcheurs se déplaceront ensuite vers le Quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal.

«Nous, on veut que, le 23, les gens descendent dans la rue avec nous, à Montréal, pour démontrer au gouvernement qu’on tient à nos services publics», a expliqué en entrevue Robert Comeau, président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

«Ça va être le coup d’envoi de l’automne qu’on va avoir», a lancé à son tour François Énault, vice-président de la CSN, responsable de la négociation du secteur public.

Le front commun regroupe la CSQ, la FTQ, l’APTS et la CSN. Ceux-ci, par leurs syndicats affiliés, représentent 420 000 travailleurs dans les services publics.