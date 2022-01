GRC: DeAnna Hill sera commandante divisionnaire au Nouveau-Brunswick dès le 8 février

OTTAWA — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce vendredi que DeAnna Hill sera sa prochaine commandante divisionnaire au Nouveau-Brunswick.

Mme Hill, qui est native d’Argentia, à Terre-Neuve-et-Labrador, a passé la plupart de ses 32 ans de carrière à la GRC en Ontario, mais a aussi travaillé pendant quelques années dans la région de l’Atlantique.

Après son entrée à la police fédérale en 1990, elle a travaillé pendant deux ans au Détachement de Harbour Grace, dans sa province natale.

En 1992, elle a déménagé en Ontario, où elle a travaillé pendant 23 ans, accumulant la majeure partie de son expérience au sein de l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé, de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale et du Groupe de travail sur l’immigration.

En 2015, elle a été mutée au Nouveau-Brunswick pour occuper le poste d’officière responsable du Soutien fédéral – Opérations et Renseignements. Après son retour à Terre-Neuve-et Labrador en 2017, elle a exercé les fonctions d’officière responsable des enquêtes criminelles et a acquis une expérience des opérations conjuguées et des opérations secrètes. Depuis août dernier, elle était commandante intérimaire d’une Division.

DeAnna Hill entrera en fonction au Nouveau-Brunswick le 8 février prochain. Elle remplacera la commissaire adjointe Stephanie Sachsse, qui était commandante intérimaire de la division J depuis le 1er novembre dernier.

Dans un communiqué, la future commandante écrit qu’elle est honorée de retrouver une province qu’elle aime et que de revenir au Nouveau-Brunswick est comme un autre retour au bercail qui la remplit d’une grande fierté.

Quant au procureur général et ministre de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Hugh Flemming, il croit que l’expérience des services de police de DeAnna Hill dans la province ainsi que sa volonté de collaborer avec les collectivités et de perturber le crime organisé dans l’Atlantique seront de grands atouts dans ce rôle important.