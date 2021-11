Grèce: le vaccin devient obligatoire pour les personnes de 60 ans et plus

ATHÈNES, Grèce — Les résidants grecs de plus de 60 ans se verront infliger une amende de 100 euros (plus de 145 $ CAN) par mois s’ils ne se font pas vacciner contre le coronavirus, a annoncé le gouvernement du pays.

La mesure a été annoncée en réponse à une augmentation des cas et à l’émergence du variant Omicron. Elle entrera en vigueur le 16 janvier et les amendes seront ajoutées au relevé d’imposition, a déclaré mardi le premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans une annonce télévisée.

Le nombre de morts en Grèce a dépassé les 18 000 cette semaine avec des infections confirmées à des niveaux record, car environ le quart de la population adulte du pays n’est toujours pas vacciné.

Des obligations vaccinales ont été imposées au cours de l’été pour les travailleurs de la santé et des services d’incendie, et ceux qui ne s’y conformaient pas ont été suspendus de leur emploi indéfiniment sans salaire.

Le gouvernement a exclu d’imposer de nouvelles mesures de confinement, mais affirme qu’il cible les personnes âgées avec des restrictions plus strictes pour protéger les services de santé publique, car l’occupation des soins intensifs s’approche de la capacité à l’échelle nationale.

«Le nouveau variant Omicron est une préoccupation pour nous et signifie que nous devons être vigilants», a déclaré M. Mitsotakis.

«Malheureusement, sur les 580 000 de nos concitoyens de plus de 60 ans non vaccinés, seuls 60 000 ont pris rendez-vous pour se faire vacciner en novembre», a-t-il déclaré. «Mais ce sont principalement les personnes de plus de 60 ans qui doivent être hospitalisées et qui, malheureusement, perdent la vie. Ces décès sont inutiles.»