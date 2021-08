Grèce: les flammes menacent le lieu de naissance des Olympiques

LIMNI, Grèce — Un des multiples feux de forêt qui brûlent actuellement en Grèce, sur fond de canicule apparemment interminable, menaçait jeudi le site archéologique où sont nés les Olympiques modernes, alors que l’armée grecque se préparait à intensifier son intervention dans l’espoir d’empêcher l’apparition de nouveaux sinistres.

Les pompiers ont «lutté toute la nuit» pour protéger des flammes le site archéologique dans la région du Péloponnèse, dans le sud du pays, près d’Olympia, a dit le ministre Michalis Chrisochoidis. C’est à cet endroit qu’ont été organisés les Jeux pendant plus de mille ans, à compter de 776 av. J.-C.

«Nous continuerons à lutter toute la journée pour circonscrire le feu et l’éteindre. Les conditions sont difficiles», a dit le ministre Chrisochoidis, qui a salué les efforts «héroïques» des pompiers jusqu’à présent.

La même région avait été ravagée par des feux de broussailles qui avaient fait des dizaines de morts en 2007. Les ruines d’Olympia avaient toutefois été épargnées.

Les responsables ont indiqué jeudi que 174 pompiers, neuf équipes au sol, 52 véhicules, deux bombardiers d’eau et quatre hélicoptères ont été déployés pour attaquer l’incendie, qui a éclaté mercredi.

Une canicule qui serait la pire à balayer la Grèce depuis 1987 écrase le pays depuis plus d’une semaine et devrait durer encore au moins jusqu’à dimanche. Le mercure a dépassé les 45 degrés Celsius, asséchant la végétation.

Les pays voisins sont aux prises avec des conditions similaires, alimentant des feux féroces et mortels en Turquie, en Italie et ailleurs dans la région méditerranéenne. On rapporte aussi un mort en Albanie.

En Turquie, un incendie qui avait atteint une centrale énergétique au charbon dans le sud-est du pays, forçant les habitants à fuir en auto ou en bateau, a été maîtrisé jeudi, après avoir fait rage pendant 11 heures.

Les pires feux de forêt à ravager la Turquie depuis des décennies brûlent depuis neuf jours dans un contexte de chaleur accablante, de faible humidité et de vents puissants qui ne cessent de changer de direction. On déplore jusqu’à présent au moins huit morts.

L’Union européenne a annoncé l’envoi de pompiers et de bombardiers d’eau vers l’Italie, la Grèce, l’Albanie et la Macédoine du Nord.

L’Agence européenne pour l’environnement a dit que les panaches de fumée dégagés par les feux de forêt sont clairement visibles sur les images satellitaires. Celles-ci démontrent aussi que les feux qui brûlent en Turquie sont les plus intenses depuis que des données ont commencé à être compilées en 2003.

Plus d’une centaine de feux de forêt ont éclaté en Grèce entre la fin de la journée de mardi et la fin de la journée de mercredi. Le ministre de la Défense Nikolaos Panagiotopoulos a dit jeudi que l’armée augmentera son rôle dans la lutte aux incendies, notamment en patrouillant les zones vulnérables.

Un incendie majeur qui s’est déclaré mardi ravageait des forêts sur l’Eubée, une île située près du continent, entraînant l’évacuation d’un village. La garde côtière grecque a secouru une centaine de personnes qui s’étaient réfugiées sur une plage.

Plus de 160 pompiers, trois avions, trois hélicoptères, cinq équipes au sol et 57 véhicules avaient été mobilisés pour combattre les flammes sur l’île.

Un incendie qui a déjà détruit des dizaines de maisons et chassé des milliers de résidants d’une banlieue au nord d’Athènes continuait à brûler. Le sinistre, qui a éclaté mardi, ne menaçait plus de zones habitées, mais il ravageait toujours les forêts au pied du mont Parnitha. Quarante pompiers chypriotes prêtaient main-forte à leurs collègues grecs à cet endroit.

Tout en saluant un «effort titanesque sur plusieurs fronts», un responsable grec de la sécurité civile a prévenu que le pire reste à venir, puisque les prochains jours et les prochaines semaines «seront encore plus difficiles».

Des scientifiques grecs constatent que la destruction totale survenue en seulement trois jours ce mois-ci en Grèce est supérieure à 50 % de la superficie moyenne incendiée chaque année à travers le pays. Soixante kilomètres carrés auraient été incendiés entre dimanche et mercredi, comparativement à 104 kilomètres carrés pendant toute l’année dernière.

La cause des feux de forêt en Grèce n’est pas connue, mais les dirigeants disent que l’insouciance et l’erreur humaine sont souvent responsables.