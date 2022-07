Grève à la SQDC: les négociations au point mort avec le SCFP

MONTRÉAL — Les négociations sont au point mort entre la Société québécoise du cannabis et le SCFP, qui représente le plus grand nombre de travailleurs dans les succursales au Québec et dont plusieurs sont touchées par une grève illlimitée.

Si les syndicats rattachés à la CSN ont accepté un règlement, il en est autrement de ceux du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) affilié à la FTQ.

Vingt-deux succursales où le SCFP représente les travailleurs de la Société québécoise du cannabis sont touchées par une grève illimitée depuis le 20 mai.

En entrevue mercredi, le président de la section locale du SCFP, David Clément, a dit avoir proposé une «offre de règlement» en conciliation, la semaine dernière, et attend depuis une réponse de la part de la direction. Mais «c’est silence radio», selon lui.

Le litige porte particulièrement sur les salaires, alors que leurs collègues de la Société des alcools touchent un salaire passablement plus élevé.

Il soutient qu’à l’heure actuelle, le salaire à l’embauche à la SQDC est de 17,12 $, ce qu’il juge insuffisant pour une société d’État. Il affirme que la dernière offre de l’employeur porterait ce salaire à 17,46 $, Et ses membres n’ont pas l’intention d’accepter un salaire d’entrée inférieur à 20 $ l’heure en 2022, rapporte-t-il.

La direction de la SQDC n’a pas encore fait connaître ses commentaires.