Grève à l’Université Memorial: une entente de principe est adoptée

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Des enseignants en grève ont conclu vendredi une entente de principe avec l’administration de l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’accord doit encore être ratifié par des votes du conseil d’administration et du syndicat.

Les membres de la Memorial University Faculty Association ont déclenché la grève le 30 janvier. Ils revendiquaient un salaire plus élevé, une plus grande place dans la gouvernance de l’institution et plus de stabilité pour les chargés de cours.

Neil Bose, vice-principal exécutif de l’université, affirme que l’entente de principe «offre de multiples et généreuses améliorations».

Un communiqué de presse indique que l’école ne peut fournir plus d’informations sur l’accord tant que les votes de ratification ne sont pas terminés.

Le syndicat de la faculté de l’Université Memorial représente environ 800 membres, dont des professeurs, des bibliothécaires et des conseillers.