Grève au CN: la ministre de l’Agriculture laisse une chance à la négociation

REGINA — La ministre fédérale de l’Agriculture exhorte la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses travailleurs à conclure une entente en vue d’atténuer les effets de la grève en cours sur les agriculteurs du pays.

Marie-Claude Bibeau prononçait lundi matin un discours lors du salon de l’agriculture de Regina, où elle a également rencontré des producteurs. Environ 3200 travailleurs du CN, sans contrat de travail depuis le 23 juillet, ont déclenché une grève légale au début de la semaine dernière. Ils se plaignent des longues heures de travail, de la fatigue et de conditions de travail dangereuses.

Mme Bibeau a indiqué lundi que les agriculteurs l’avaient bien informée des impacts de la grève sur leurs activités. Elle a toutefois souligné que le gouvernement fédéral croit au processus de négociation et qu’il pousse les deux parties à s’entendre. «Toutes les options demeurent toujours sur la table, a-t-elle dit. Mais en ce moment, on croit encore qu’il est possible d’arriver à une entente entre les deux parties.»

La ministre, reconduite dans ses fonctions la semaine dernière, a refusé de fixer un échéancier pour une éventuelle décision d’Ottawa. Elle a indiqué qu’elle informerait ses collègues de l’impact de la grève sur les travailleurs de l’agriculture afin de décider de la suite des choses.

«On suit la situation de jour en jour, on les encourage très, très fortement à continuer à négocier, avec l’aide des médiateurs aussi, pour arriver à une solution, a-t-elle dit. C’est certainement ce qui serait le mieux pour toutes les parties et ce qui serait aussi la solution la plus rapide.»

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a demandé au gouvernement fédéral de signaler clairement aux parties qu’il était prêt à intervenir dans le conflit. M. Moe a déclaré que la grève ne pouvait pas s’éterniser car cela entraînerait des pertes d’emplois dans l’agriculture.

Le premier ministre de l’Alberta voisine, Jason Kenney, a demandé que le Parlement soit rappelé immédiatement afin d’adopter une loi spéciale pour forcer le retour au travail des travailleurs du CN.

Le transport est de compétence fédérale. L’ouverture de la session au Parlement est fixée pour l’instant au jeudi 5 décembre — dans 10 jours — et les députés devront d’abord procéder à une élection à la présidence de la Chambre.