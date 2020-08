Grève au port: le Québec et l’Ontario demandent au fédéral d’intervenir

MONTRÉAL — Les gouvernements du Québec et de l’Ontario demandent au gouvernement fédéral d’«intervenir» afin que le conflit au port de Montréal «se règle».

Des ministres des deux gouvernements viennent d’adresser une lettre conjointe à Ottawa à cet effet. Une grève générale et illimitée a été déclenchée le 10 août par le syndicat des 1125 débardeurs, rattaché au Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ.

Dans leur lettre conjointe, les ministres se disent «extrêmement préoccupés», puisque 19 000 emplois «directs, indirects et induits» dépendent du port de Montréal. Ils rappellent qu’on en est à «une étape cruciale de la relance économique» après le plus fort de la crise du coronavirus.

Interrogé à ce sujet lundi à Montréal, alors qu’il participait à une conférence de presse sur un autre thème, le ministre québécois du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, s’est bien gardé de s’immiscer dans la gestion des relations de travail au palier fédéral — puisque le port dépend du gouvernement fédéral. «Dans le respect des juridictions» fédérales et provinciales, «je n’ai pas l’intention de dicter quand et comment intervenir», a-t-il affirmé.

Néanmoins, le ministre Boulet a redit son inquiétude à l’égard des répercussions de cette grève dans une infrastructure aussi stratégique que le port, par lequel transitent des denrées alimentaires, des matières premières, des équipements et autres.

Le ministre Boulet dit être en contact constant avec son homologue fédérale, Filomena Tassi. La semaine dernière, celle-ci a semblé fermer la porte à une loi spéciale, pour le moment, en affirmant que la solution passe par une négociation entre les parties patronale et syndicale. Les services de médiation du gouvernement fédéral sont déjà au dossier.