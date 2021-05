Grève chez ArcelorMittal: le ministre Boulet s’inquiète des répercussions économiques

Le ministre du Travail et de l’Emploi Jean Boulet s’inquiète des répercussions économiques de la grève des 2500 travailleurs d’ArcelorMittal qui a été déclenchée lundi soir.

Dans un message transmis mardi matin, le ministre du Travail affirme qu’une grève qui se prolongerait «aurait un impact important sur toute l’économie de la Côte-Nord et du Québec».

Ce sont 2500 travailleurs, membres du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, qui ont déclenché une grève, lundi soir après leur dernier rejet de l’offre patronale globale. Ils les avaient déjà rejetées une première fois, après une entente de principe.

Ces syndiqués travaillent dans deux mines à Mont-Wright et Firelake, une usine de bouletage à Port-Cartier, le port et le chemin de fer, des bureaux à Port-Cartier et Fermont, de même qu’à la sécurité.

Le ministre invite les parties, à revenir à la table de négociation, elles qui sont déjà accompagnées par les conciliateurs du ministère du Travail.

En entrevue mardi, Nicolas Lapierre, coordonnateur régional du syndicat des Métallos pour la Côte-Nord, s’est dit prêt à revenir à la table de négociations. Mais il invite ArcelorMittal à bonifier ses offres, puisque ses membres les ont déjà rejetées deux fois, et à plus de 97 % la dernière fois.