Grève dans le secteur public: situation différente chez les fonctionnaires

MONTRÉAL — L’idée de solliciter un mandat de grève n’en est pas au même point dans les deux grands syndicats de fonctionnaires du Québec.

Si le front commun du secteur public, qui est formé de la CSQ, de la CSN, de l’APTS et de la FTQ, va solliciter un mandat de grève générale et illimitée auprès de ses 420 000 membres, jusqu’à la mi-octobre, la situation n’est pas aussi tranchée au SFPQ et au SPGQ.

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) est tout de même assez avancé dans son processus, a indiqué en entrevue mardi Annie Morin, première vice-présidente du grand syndicat indépendant.

Le SPGQ doit consulter ses membres pour obtenir un mandat de moyens de pression lors d’assemblées qui se tiendront les semaines des 16 et 23 octobre. Ce mandat n’est cependant pas encore défini pour l’instant.

Le SFPQ est moins avancé dans son processus. Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec n’a pas encore demandé la médiation. Or, celle-ci dure plusieurs semaines et elle constitue une sorte de «passage obligé» avant d’obtenir le droit de grève.

Il faut dire que le SFPQ n’a signé sa dernière convention collective qu’en septembre 2022 et il a déposé ses demandes à la fin de mars 2023, a expliqué le président général Christian Daigle.