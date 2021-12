CPE: une entente de principe serait soumise aux syndicats de la FSSS cet après-midi

MONTRÉAL — La Fédération de la santé et des services sociaux pense pouvoir consulter ses syndicats membres dans les CPE mercredi après-midi sur une entente de principe avec Québec.

Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS, en a fait l’annonce à ses membres mercredi matin.

Elle y précise que «si tout va comme prévu et que tout se passe bien», il y aurait «une possible entente» et les syndicats seraient consultés à ce sujet dès mercredi après-midi.

Une fois cette étape passée, ce serait les membres des syndicats qui seraient consultés et qui décideraient, le cas échéant, de lever le mot d’ordre de grève.

La FSSS, affiliée à la CSN, est en grève illimitée depuis mercredi dernier. Elle était en négociation lundi et mardi avec Québec et encore la nuit dernière et tôt ce matin.

Vu la longueur du processus de consultation, dans le meilleur des cas, la grève ne cesserait que lundi prochain, a-t-on fait savoir à la CSN.

De leur côté, la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ, et le Syndicat québécois des employés de service, affilié à la FTQ, doivent théoriquement déclencher à leur tour la grève illimitée jeudi matin.

Le nouveau contexte avec la FSSS risque toutefois de changer la donne pour ces deux organisations syndicales.