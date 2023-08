Grève dans les ports de la Colombie-Britannique: des experts appellent à la prudence

Des spécialistes en relations du travail appellent à la prudence avant la tenue d’un vote syndical sur une entente qui pourrait mettre fin au différend qui paralyse les ports de Colombie-Britannique depuis quelques semaines. Ils rappellent qu’il existe des précédents de syndiqués ayant rejeté des accords conclus à la table des négociations.

Les dirigeants de l’International and Longshore Workers Union Canada (syndicat) recommandent à ses quelque 7400 membres d’approuver le nouvel accord provisoire élaboré avec les employeurs, une entente que les deux parties ont annoncé dans une déclaration commune dimanche soir.

Un précédent accord de principe avait été rejeté par les membres du syndicat la semaine dernière, et le professeur agrégé d’études du travail de l’Université du Manitoba, David Camfield, affirme qu’un scénario semblable reste une possibilité.

L’avocat en droit du travail du côté syndical, Don Eady, rappelle que comme dans le conflit des ports de la Colombie-Britannique, les membres du syndicat des épiceries Metro de l’Ontario ont rejeté les accords conclus à la table de négociation, ce qui montre que les travailleurs exercent leurs droits légaux pour obtenir ce qu’ils croient être juste.

Me Eady nuance que bien que des membres qui rejettent un accord négocié par leur syndicat ne soit pas quelque chose de typique, cela peut et devrait parfois arriver à protéger les travailleurs contre des menaces telles que l’automatisation et la hausse du coût de la vie.

Le syndicat et la BC Maritime Employers Association disent avoir conclu le nouvel accord avec l’aide du Conseil canadien des relations industrielles, après que le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a demandé au conseil de décider si un règlement négocié était possible ou si un accord devait être imposé pour les deux parties.

Un membre du comité de négociation du syndicat a recommandé lundi la ratification du dernier accord après s’être opposé à un accord précédent.

Rickey Baryer, vice-président de la section locale 500 du syndicat des travailleurs portuaires, a déclaré sur Facebook qu’il était «fier de recommander» le dernier accord négocié.

Le différend sur une nouvelle convention collective comprenait une grève du 1er au 13 juillet qui a paralysé les opérations dans 30 terminaux portuaires et d’autres sites.