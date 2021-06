Grève des 10 000 professionnels de l’éducation de la CSQ mercredi

MONTRÉAL — Les écoles du Québec seront de nouveau touchées par une grève, mercredi, cette fois des 10 000 professionnels de l’éducation de la CSQ.

Ces orthophonistes, psychologues, psychoéducateurs, conseillers en orientation travaillent dans la quasi-totalité des centres de services scolaires francophones et commissions scolaires anglophones, crie et Kativik.

Le débrayage doit avoir lieu en avant-midi seulement. Plusieurs centres de services scolaires touchés ont déjà annoncé qu’il n’y aurait donc pas d’école en matinée.

À noter que les professionnels de l’éducation de Laval, Terrebonne et Repentigny ne sont pas syndiqués à la CSQ, mais auprès d’un syndicat affilié à la FTQ. Or, la FTQ a conclu une entente de principe sur le renouvellement de ses conventions collectives avec Québec. Ses syndicats ne sont donc pas concernés par ce débrayage.

La Fédération des professionnels de l’éducation, qui les représente, annonce une «grève mystère», en ce sens qu’elle ne révèle pas à l’avance devant quelles écoles elle dressera effectivement des piquets de grève. La décision revient d’ailleurs aux syndicats locaux, non à la fédération.

En entrevue mardi, le président de la fédération affiliée à la CSQ, Jacques Landry, a insisté sur le fait que les grévistes ne bloqueront pas l’accès aux écoles secondaires où il y a vaccination contre la COVID-19, ni aux écoles où il y a des services de garde d’urgence.

«On a eu quand même des avancées il y a environ deux semaines, mais là, c’est beaucoup plus mort», rapporte M. Landry.

Des irritants demeurent notamment pour les psychologues, qui ne bénéficient pas des mêmes primes que leurs homologues qui travaillent dans le secteur de la santé, et qui sont nettement moins payés que dans le privé. Un litige demeure aussi pour les orthopédagogues.

Les négociations se poursuivent avec le gouvernement du Québec. «Il y a des échanges, mais ce n’est pas aussi actif que ça a déjà été», a déploré M. Landry.

À la Centrale des syndicats du Québec, la fédération qui représente les enseignants a conclu une entente de principe sur les conditions de travail de ceux-ci, mais pas celle des professionnels ni celle des employés de soutien scolaire.

Grève en santé

Par ailleurs, mardi était la deuxième journée de grève consécutive à l’APTS, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

L’APTS, qui représente 60 000 techniciennes et professionnelles dans les centres jeunesse et les établissements de santé, est la première organisation syndicale à débrayer dans le secteur de la santé et les services sociaux.

Elle représente des techniciennes en imagerie médicale, en laboratoire, des psychologues, des travailleuses sociales, par exemple.

Mardi, l’APTS précisait que les négociations avec Québec se poursuivaient tout de même.

L’Alliance doit faire le point avec ses membres pour la suite. Elle a déjà annoncé deux autres journées de débrayage, les 21 et 22 juin.