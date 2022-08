Grève des croupiers du Casino de Montréal: entente de principe conclue

MONTRÉAL — Le syndicat qui représente les croupiers du Casino de Montréal est parvenu à une entente de principe avec l’employeur, vendredi après-midi.

Les 545 croupiers syndiqués du Casino de Montréal, sans convention collective depuis le 1er avril 2020, avaient déclenché une grève le 21 mai.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affiliée à la FTQ, et la Société des casinos du Québec ne formuleront aucun commentaire quant au contenu de l’entente. Elle sera présentée aux membres à l’occasion d’une assemblée générale dans les prochaines semaines.

«Les comités de négociation syndical et patronal sont satisfaits de cette entente et sont confiants qu’elle sera aussi à la satisfaction des croupiers et croupières», souligne le conseiller syndical au SCFP, Jean-Pierre Proulx, dans un communiqué.

Malgré la grève, la plupart des activités du casino, situé sur l’île Notre-Dame, se sont poursuivies.

Les croupiers demandaient un meilleur aménagement de leur horaire quotidien afin de diminuer les blessures reliées au travail répétitif, mais Loto-Québec disait ne pas observer cette hausse de blessures.

Le SCFP reprochait également à l’employeur de vouloir rémunérer les nouvelles recrues à 90 % de l’échelle salariale la plus basse. La direction indiquait pour sa part que le salaire d’entrée se situe à plus de 20 % au-dessus du marché de référence.