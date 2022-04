Grève des ingénieurs de l’État: «on les forme; ils partent», déplore le syndicat

MONTRÉAL — La surveillance des chantiers, l’autorisation de lancer un chantier et la négociation des contrats avec les firmes de génie-conseil sont toutes affectées par la grève des ingénieurs de l’État, affirme le président du syndicat.

Ce sont 1800 ingénieurs membres de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec qui ont déclenché la grève, à 00h01 dans la nuit de jeudi à vendredi.

Environ 1200 des 1800 ingénieurs travaillent au ministère des Transports. Les autres sont principalement au ministère de l’Environnement, pour l’octroi de certificats d’autorisation environnementale, ainsi qu’à d’autres ministères.

La rémunération est au coeur du litige avec Québec, rapporte le président du syndicat, Marc-André Martin.

M. Martin précise qu’un ingénieur sur deux embauché par le gouvernement est un ingénieur junior, donc classé «stagiaire» par Québec. Or, après la dernière augmentation versée pour l’année 2019-2020, un ingénieur classé stagiaire gagne 43 790 $ au premier échelon et jusqu’à 51 870 $ au sixième et dernier échelon.

«On les forme et, après quelques années, ils partent. On est la petite école. L’expertise, elle se dilapide de plus en plus», a déploré le président du syndicat.