Grève des paramédics: des cadres devront contribuer aux services essentiels

MONTRÉAL — Des cadres d’entreprises ambulancières vont devoir contribuer au maintien des services essentiels, dans le cadre de la grève des paramédics syndiqués à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN.

La grève a débuté l’été dernier, mais paraît peu aux yeux du public, puisque tous les transports par ambulance et entre les établissements de santé doivent être assurés, en vertu des dispositions sur les services essentiels en temps de grève.

Or, le Tribunal administratif du travail vient de statuer une nouvelle fois sur la façon de maintenir des services essentiels dans le cadre de cette grève, qui touche plusieurs régions du Québec.

Ainsi, à compter de 6h mercredi matin, des cadres qui ont les qualifications requises devront contribuer au maintien de certains services, à raison de quatre heures par semaine.

Le nombre de cadres visés variera selon l’entreprise ambulancière et aussi selon leurs qualifications et le fait qu’ils aient exercé des activités cliniques récemment ou non.

«Pour le Tribunal, l’état du droit mène résolument vers la participation des cadres au maintien des services essentiels», écrit la juge administrative Myriam Bédard.

«Le moment d’exécution par les cadres de ces heures de travail à titre de paramédic dans le secteur desservi par leur port d’attache sera déterminé par les employeurs et communiqué aux syndicats dès la confection de l’horaire hebdomadaire», ajoute-t-elle.