Grève illimitée des cols bleus de Westmount à compter de minuit

MONTRÉAL — La grève, cette fois illimitée, des cols bleus de Westmount débutera à minuit et une minute dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ces syndiqués avaient déjà débrayé durant deux jours, puis trois jours, puis une semaine auparavant. C’est en novembre dernier qu’ils s’étaient dotés d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève illimitée.

Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, qui compte ces 124 cols bleus de Westmount parmi ses membres, a fait savoir que les principaux points en litige sont les salaires et les horaires de travail.

Jean-Pierre Lauzon, président de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) affilié à la FTQ, affirme qu’ils en sont «rendus là car la mairesse refuse de donner un vrai coup de barre afin d’en finir avec ces négociations».

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2019.

«Les citoyennes et les citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement ces travailleuses et ces travailleurs, les services vont écoper et nous allons assurément perdre de la main-d’oeuvre», a ajouté le dirigeant syndical.

«On parle ici d’appauvrir les employé(e)s. La Ville nous dit qu’elle est en bonne santé financière, alors pourquoi ne pas partager un peu avec les hommes et les femmes qui servent fièrement la Ville de Westmount?» a-t-il ajouté.

Services affectés

La mairesse de Westmount, Christina M. Smith, affirme que «malheureusement, cet arrêt de travail aura des conséquences sur certains services offerts par la Ville».

Comme les services essentiels devront être maintenus, les services de collectes d’ordures, de recyclage et de compost «devraient se dérouler comme prévu», et la piscine du Centre des loisirs demeurera ouverte, a fait savoir la mairesse.

Elle s’est défendue d’avoir laissé traîner en longueur ces négociations. «La Ville est restée totalement ouverte et disponible pour des négociations. Nous avons pris contact avec le Syndicat bien avant l’expiration de la convention collective.»

Elle a réfuté les arguments syndicaux quant au retard salarial. «En comparant les salaires de nos travailleurs avec ceux d’autres municipalités, le Syndicat omet de dire qu’il compare les salaires 2019 de la Ville de Westmount aux nouveaux salaires d’autres municipalités qui ont adopté leurs conventions collectives après 2020. L’écart de salaire est principalement dû à l’étirement des négociations avec le Syndicat au cours des trois dernières années. Notre intention n’est pas de maintenir des salaires inférieurs à la moyenne, mais d’obtenir un accord équitable qui rétablisse la parité avec les salaires des cols bleus de la région métropolitaine.»