Grève partielle des professionnels chez Revenu Québec à compter de vendredi

MONTRÉAL — Revenu Québec sera touchée par une grève partielle de ses 5600 professionnels à compter de vendredi.

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui les représente, a fait savoir qu’il s’agira d’une grève illimitée, de soir et de fin de semaine. Ainsi, elle débutera à 18h31 jusqu’à 6h59 le lendemain matin.

Ces professionnels travaillent à différentes fonctions, dont l’administration, les communications, la comptabilité, la vérification, le recouvrement et les enquêtes, le droit, l’évaluation et le bâtiment, la fiscalité, la gestion, la recherche et la stratégie, les ressources humaines et les technologies de l’information.

La question de la rémunération est au coeur du litige. Ces professionnels à l’emploi de Revenu Québec se comparent à leurs collègues qui occupent les mêmes fonctions à l’Agence du revenu du Canada et, selon eux, ils accusent un important retard de rémunération.