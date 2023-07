Grève portuaire en C.-B.: un rassemblement syndical est prévu à Vancouver

VANCOUVER — Un rassemblement doit avoir lieu dimanche à Vancouver, alors que la grève dans les ports de la Colombie-Britannique entre dans sa deuxième semaine.

Le syndicat, l’International Longshore and Warehouse Union Canada, indique que des dirigeants syndicaux internationaux participeront à cette manifestation de soutien aux travailleurs et qu’ils demanderont la négociation d’un contrat avec l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique.

Environ 7400 travailleurs de plus de 30 ports de Colombie-Britannique sont en grève depuis la fête du Canada pour des questions de salaires et de dispositions relatives aux travaux d’entretien, à la sous-traitance et à l’automatisation.

Les deux parties étaient de retour à la table des négociations samedi, avec le soutien de médiateurs fédéraux, après que les pourparlers ont été bloqués lundi.

Les employeurs affirment avoir proposé la mise en place d’un comité et d’un arbitre indépendant chargés de formuler des recommandations sur les principaux points d’achoppement concernant les travaux d’entretien, mais que le syndicat a rejeté l’idée.

Les organisations professionnelles et certaines personnalités politiques ont publiquement demandé au gouvernement fédéral d’adopter une loi de retour à l’emploi, mais le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré que les négociations étaient la voie à suivre.