Grippe aviaire: Ottawa implore les éleveurs et producteurs de redoubler de prudence

OTTAWA — Face à une propagation «sans précédent» de grippe aviaire dans le monde, Ottawa implore les éleveurs et producteurs de redoubler de prudence face à cette «menace importante».

La propagation est «importante et soutenue» en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord, ont souligné lundi des représentants de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) lors d’une séance d’information à l’intention des médias.

L’influenza aviaire, communément appelée «grippe aviaire», touche plusieurs oiseaux destinés à la consommation – les poulets, les dindes, les cailles et les pintades notamment –, les oiseaux de compagnie et les oiseaux sauvages.

L’Agence indique qu’aucun remède n’existe contre cette maladie et que le taux de mortalité des oiseaux atteints de la maladie est élevé. Les oiseaux excrètent le virus dans leur salive, leurs sécrétions nasales et leurs excréments.

Il est essentiel «d’appliquer à tout moment des mesures de biosécurité strictes», insiste l’ACIA.

Lundi dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec avait annoncé que trois premiers cas de grippe aviaire ont été détectés dans la province. Il s’agissait d’une bernache du Canada, à Granby, et de deux oies des neiges, l’une à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et l’autre à Saint-Isidore-de-Laprairie en Montérégie.

Des détections ont également eu lieu en Ontario et en Alberta dans les deux dernières semaines. L’ACIA dit s’attendre à de nouvelles éclosions partout au pays.