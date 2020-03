Groupe CH, le Canadien et evenko: davantage de nettoyage, en lien au COVID-19

Le groupe CH, le Club de hockey Canadien et evenko ont publié le communiqué suivant en lien au COVID-19, lundi soir.

«La santé et la sécurité de nos partisans et spectateurs, employés et joueurs sont au cœur des préoccupations du Groupe CH.

«Nous avons mis en place des mesures de précaution et de prévention afin de s’assurer que nos partisans et spectateurs se sentent en sécurité lors de leur visite dans toutes nos salles.

«Nous suivons étroitement la situation et sommes en communication avec la Ligue nationale de hockey et les autres équipes du circuit. De plus, nous nous tenons informés des recommandations des gouvernements du Québec et du Canada.

«À titre de précaution, le Groupe CH a augmenté les mesures d’hygiène et le nettoyage au Centre Bell, à la Place Bell et dans ses salles de concert (le MTelus, le Théâtre Corona, l’Astral, L’Étoile Banque Nationale et le Club DIX30).

«Nous rappelons aux partisans et spectateurs de suivre les bonnes mesures d’hygiène par le biais d’affiches installées dans nos salles de concert. À cet effet, plus de 200 distributeurs de désinfectant sont disponibles au Centre Bell.

«Nous avons aussi augmenté le nombre d’employés dédiés au nettoyage durant nos événements, ainsi qu’en période et endroits de fort achalandage. Les employés des restaurants et des concessions reçoivent quotidiennement des rappels et formations sur les bonnes procédures d’hygiène.

«Nous invitons nos partisans et spectateurs à suivre les recommandations émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux et d’éviter les lieux publics s’ils ont des symptômes.»

Le communiqué a été publié dans la foulée d’une première mesure concernant les médias, lundi: après un entraînement, le Canadien a fermé l’accès au vestiaire aux journalistes, au Centre Bell. Les entrevues ont eu lieu à l’extérieur du vestiaire, en mêlée de presse.

La même procédure devrait être appliquée au terme du match opposant le Canadien aux Predators de Nashville, mardi soir.